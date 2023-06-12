Багдат Жубаныш: «Жако звонит каждый день, дает мотивацию»

Казахстанский боец ММА Багдат Жубаныш рассказал, не обижается ли на данное ему Жалгасом Жумагуловым прозвище «Маленький гангстер», и поделился некоторыми деталями подготовки к ближайшему бою:

«Нет никаких обид. Ин ша Аллах, думаю, всё будет по плану. Несколько дней осталось, теперь у нас спад тренировок. Я готов показать в клетке всё, что могу. У нас с тренером есть свой план на бой.

Жако каждый день звонит, общаемся насчёт боя. Он дает мотивацию».

Поединок единственного в истории трёхкратного чемпиона мира по ММА среди любителей Багдата Жубаныша с единственным трехкратным чемпионом мира по рукопашному бою Казбеком Сагыном должен состояться 23 июня в Алматы на совместном турнире Ural FC и Naiza.

На кону будет стоять чемпионский пояс Naiza, которым владеет Сагын.

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