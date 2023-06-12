Даурен Ермеков о подготовке к бою с Шамиловым: «Весогонка проходит хорошо»

Казахстанский боец ММА Даурен Ермеков рассказал, на каком этапе находится сейчас его подготовка к предстоящему бою:

«Я уже сейчас дома, остается вес согнать, чуть-чуть осталось. Весогонка проходит хорошо. Ещё есть время, поэтому перегнать рано не хочу».

23 июня Даурен Ермеков, проходивший подготовку в Грозном, должен встретиться с россиянином Русланом Шамиловым на совместном турнире Naiza и Ural FC в Алматы. На кону будут стоять чемпионские пояса обеих лиг.

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