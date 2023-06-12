Жумагулов о бое Сагын – Жубаныш: «Если Бага хорошо подойдет к бою, он выиграет»

Теги MMA Жалгас Жумагулов Sports.ru - Казахстан Naiza Fighting Championship Ural FC Казбек Сагын Спорт Казахстана

Казахстанский боец UFC Жалгас Жумагулов оценил шансы на победу файтера Багдата Жубаныша в поединке с Казбеком Сагыном:

«Бага «Маленький гангстер». Я его так называю. Он на многое способен. Грамотно всё делает. Если хорошо к бою подойдет, я уверен, что выиграет. Интересный бой будет. Казбек тоже сильный боец. Но я уверен, что Бага выиграет у него».

Поединок единственного в истории трёхкратного чемпиона мира среди любителей Жубаныша с единственным трёхкратным чемпионом мира по рукопашному бою Сагыном должен состояться 23 июня в Алматы на совместном турнире Ural FC и Naiza.

В 2019 году Жубаныш победил Сагына решением судей в финале чемпионата Мира по любительскому ММА.

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