Мири Садыгов о бое с Рафиковым: «Соперник сам подставился под удар»

Российский боец ММА Мири Садыгов рассказал о своей победе над казахстанцем Фанилем Рафиковым на турнире в Москве.

«Готовил этот удар с моим тренером. Рассчитывал ли сразу его применить и завершить бой в самом начале? Нет. Просто были заготовки. А соперник сам подставился под удар», — сказал Садыгов.

8 июня Садыгов нокаутировал Рафикова ударом колена в голову на 23-й секунде поединка на турнире промоушна «Наше Дело».

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