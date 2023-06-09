Николай Веретенников: «Жумагулов достоин быть в UFC»

Теги UFC MMA Жалгас Жумагулов Sports.ru - Казахстан Николай Веретенников Спорт Казахстана

Казахстанский боец ММА Николай Веретенников прокомментировал предстоящий поединок Жалгаса Жумагулова с бразильцем Фелипе Бунесом.

«Насчет боя Жако — думаю, что он достоин быть в этой организации, без сомнения. По поводу его соперника… Я, честно сказать, еще не смотрел его. В любом случае, желаю Жалгасу только победы! В случае его успеха, думаю, контракт продлят еще на четыре боя. Так что ждем его победы», — сказал Веретенников.

17 июня Жумагулов проведет бой с дебютантом промоушна Бунесом (13-6) на турнире UFC Vegas 75. Поединок станет последним для Жумагулова по действующему контракту с UFC. 

Первый соперник Асу Алмабаева в UFC: четырежды дрался с противниками Жумагулова, а сейчас работает учителем в школе 

«У меня есть цели в Alash Pride. Все услышите после боя». Нуржан Жолдыбай о бое в Кентау, подготовке с Кабдрахмановым и поединке Жумагулова в UFC

💥 Календарь боев казахстанцев в MMA и боксе в июне-2023: Жумагулов в UFC, Резников в Гран-при ACA и турнир Naiza+Ural FC

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий