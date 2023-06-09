Николай Веретенников: «Жумагулов достоин быть в UFC»

Казахстанский боец ММА Николай Веретенников прокомментировал предстоящий поединок Жалгаса Жумагулова с бразильцем Фелипе Бунесом.

«Насчет боя Жако — думаю, что он достоин быть в этой организации, без сомнения. По поводу его соперника… Я, честно сказать, еще не смотрел его. В любом случае, желаю Жалгасу только победы! В случае его успеха, думаю, контракт продлят еще на четыре боя. Так что ждем его победы», — сказал Веретенников.

17 июня Жумагулов проведет бой с дебютантом промоушна Бунесом (13-6) на турнире UFC Vegas 75. Поединок станет последним для Жумагулова по действующему контракту с UFC.

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