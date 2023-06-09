Азат Максум о подготовке к Тайсону Нэму: «Готовлюсь и в стойке и в борьбе»

Казахстанский боец смешанных единоборств Азат Максум рассказал о подготовке к дебюту в UFC:

«Через неделю я полечу в Америку. Месяц буду акклиматизацию проходить. Буду готовиться к дебюту в UFC с Тайсоном Нэмом и в стойке, и в борьбе».

27-летний Азат Максум (16-0) 15 июня проведёт дебютный поединок в UFC против 39-летнего американца Тайсона Нэма (21-13-1, в UFC — 3-4, 3 КО).

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