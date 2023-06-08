Дамир Толенов: «Дана Уайт никак не отреагировал на мое обращение»

Боец ММА Дамир Толенов по прозвищу «Казахстанский Сехудо» рассказал, отреагировал ли глава UFC Дана Уайт на личное обращение к нему из октагона после последнего боя.

«Нет, к сожалению, никакой реакции не было. Мы все хотим в UFC попасть, но надо понимать, что это не просто так, а значит, будем еще больше удивлять в бою всех, чтобы меня заметили. Ну, пока что рано говорить про шансы — в нашем дивизионе уже есть три бойца из Казахстана, не знаю возьмут ли они четвертого.

Если бы взяли — были бы очень рады. Есть и другие организации, в которых мы можем выступать на хорошем уровне. Думаю, UFC — это бренд мировой, поэтому все туда хотят — а так, я готов драться и в Bellator», — отметил Толенов.

В последнем бою на турнире Octagon 45 в Алматы Толенов победил представителя Кыргызстана Султанбека Орозмамат уулу (7-10) удушающим приемом в первом раунде.

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