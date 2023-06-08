Василий Жиров: «Американцы до сих пор шокируют своим поведением»

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Экс-чемпион мира по версии IBF в первом тяжелом весе Василий Жиров, более 20 лет живущий в США, рассказал про свою адаптацию в Америке.

«Самым сложным было адаптироваться к образу жизни и людскому пониманию — языковому и ментальному. До сих пор иногда шокируют своим поведением. Каждый день — это новые приключения, и по-новому гляжу на мир, в котором живу.

Стараюсь на все смотреть через призму восприятия сердца, чтобы не ошибиться в поступках», – рассказал Жиров.

Василий Жиров – олимпийский чемпион 1996 года, обладатель Кубка Вэла Баркера и экс-чемпион IBF в первом тяжелом весе.

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