Алиби Идрис о следующем сопернике: «У него хороший грепплинг, работаем над этим»

Теги MMA Sports.ru - Казахстан Naiza Fighting Championship Алиби Идрис Спорт Казахстана

Бывший чемпион Naiza FC Алиби Идрис (7-0) назвал сильные и слабые следующего соперника — бразильца Алиссона Сильвы:

«Насчёт Алиссона Сильвы, бразильца, смотрели его бои, то, что делает. В основном, грэпплинг хороший у него, сейчас работаем над этим. Есть и слабые стороны. Всегда дома дрался, но не могу сказать, что в Казахстане ему будет сложно или, там, легко.

Это у каждого по-разному — насчёт этого не думаю. Главное сейчас — подготовиться грамотно. И выйти — и выиграть, ин ша Аллах».

23 июня Идрис проведёт бой с Сильвой (8-0) на совместном турнире Naiza FC и Ural FC в Алматы.

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