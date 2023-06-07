Шарипов о бое с Хамитовым по правилам бокса: «Мы с Куатом готовы»

Казахстанский боец ММА Нурберген Шарипов рассказал об отъезде в США и возможном поединке по правилам бокса с Куатом Хамитовым.

«Планы не поменялись. Сейчас жду конкретного предложения от американских промоушнов. Есть договоренность с менеджером в Штатах и имеется виза у меня. Они, в принципе, заинтересованы.

Есть также интерес побоксировать с Куатом Хамитовым. К организации нашего поединка с ним по правилам профессионального бокса проявляют интерес две организации. Извините, пока не могу их назвать. Но мы с Куатом готовы. Такой бой интересен многим людям», — сообщил Шарипов.

27 мая Шарипов победил египтянина Ахмеда Эль-Гариба в третьем раунде на турнире Octagon 45 в Алматы.

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