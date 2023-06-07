Дамир Толенов об отказе от пояса лиги Octagon: «C поясом или без, я все равно чемпион»

Теги MMA Sports.ru - Казахстан OCTAGON Спорт Казахстана

Боец ММА Дамир Толенов по прозвищу «Казахстанский Сехудо» рассказал о причинах отказа от чемпионского титула лиги Octagon.

«Да, я оставил пояс чемпиона —но это не значит, что я не дерусь больше в этой организации. Если будут хорошие бои, буду драться. А так, с поясом или без, я все равно чемпион. Куда дальше? Это уже, думаю, вопросы к менеджеру», — сказал Толенов.

В последнем бою на турнире Octagon 45 в Алматы Толенов победил представителя Кыргызстана Султанбека Орозмамат уулу (7-10) удушающим приемом в первом раунде.

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