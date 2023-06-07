Багдат Жубаныш о бое с Сагыном: «Буду его бить, бороть, бросать, пинать»

Казахстанский боец MMA Багдат Жубаныш прокомментировал предстоящий поединок против Казбека Сагына в рамках лиги Naiza.

«Кто выиграет, я или он — не знаю. Все зависит от Аллаха. Только он определяет, кто выиграет или не выиграет. Мы только тренируемся — амал делаем, а все зависит от Аллаха. Мы только делаем свою работу.

Не хочу много болтать, много говорить — но надо, придется, чтобы раскрутку боя сделать. Я знаю — все это реклама для поединка. Ин ша Аллах, — я хочу свое сделать. Пусть готовится не только на борьбу — буду его бить, бороть, бросать, пинать. Ин ша Аллах, все получится», — заявил Жубаныш.

Бой Жубаныша и Сагына за чемпионский пояс Naiza пройдет 23 июня в Алматы на совместном турнире Ural FC и Naiza.

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