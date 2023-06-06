Махно о бое с Куатом: «Турнира в Казахстане нет, поэтому и боя нет»

Теги MMA AMC Fight Nights Алексей Махно Куат Хамитов Sports.ru - Казахстан Спорт Казахстана

Российский боец ММА Алексей Махно рассказал об отмене поединка против казахстанца Куата Хамитова.

«Сейчас бой с Бикревым. Пока нет турнира в Казахстане — поэтому и боя с Куатом нет», — отметил Махно.

Ранее президент лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев заявлял о необходимости проведения поединка Махно и Хамитова в Казахстане, сделав его главным боем вечера. 

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