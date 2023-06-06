Резников о подготовке к финалу гран-при АСА: «Осталось 11 килограмм»
Артём Резников рассказал о подготовке к поединку против россиянина Эдуарда Вартаняна.
«Подготовка как таковая закончилась. Идёт весосгонка. 11 килограмм ещё осталось в этот раз слить».
Поединок Резникова с Вартаняном пройдёт 16 июня в финале Гран-при на турнире АСА 159 в Сочи.
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