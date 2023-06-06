Резников о бое Жумагулов – Бунес: «Этот бой для Жалгаса очень важен»

Теги UFC MMA ACA Жалгас Жумагулов Sports.ru - Казахстан Артем Резников Спорт Казахстана

Казахстанский боец АСА Артем Резников высказался о предстоящем поединке в UFC Жалгаса Жумагулова и бразильца Фелипе Бунеса:

«Ну, ничего не жду — победы только. Болею за Жалгаса всей душой. Этот бой для него очень важен. В случае выигрыша будут большие шансы на продление контракта с UFC»

Бой Жумагулова (14-8) с бывшим чемпионом LFA бразильцем Фелипе Бунесом (13-6), дебютирующим в промоушне, пройдёт 17 июня на турнире UFC Vegas 75.

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