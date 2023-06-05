Николай Веретенников: «Следующий бой состоится 12 августа»
Казахстанский боец ММА Николай Веретенников рассказал о дате следующего поединка.
«Скорее всего, бой состоится 12 августа. Пока всей информации у меня нет, но как что-то прояснится, я обязательно поделюсь», — сказал Веретенников.
14 мая казахстанец победил бывшего бойца Bellator американца Демаркеса Джонсона и вышел в полуфинал Гран-при UFL.
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