Вартанян о бое с Резниковым: «Подхожу в отличной форме»

Российский боец смешанных единоборств Эдуард Вартанян высказался о предстоящем поединке против казахстанца Артёма Резникова.

«Всё хорошо, подхожу к бою в отличной форме. Для меня не имеет значения, что в финале Гран-при на кону не стоит чемпионский титул организации, главное — выиграть поединок. В Казахстане бываю часто. На посевной был в прошлом году. Каждый год приезжаю».

Поединок Вартанян — Резников пройдёт 16 июня в финале Гран-при на турнире АСА 159 в Сочи.

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