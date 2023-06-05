Морозов о бое Жумагулов – Бунесом: «Не думаю, что отмены боев скажутся на нем»

Теги UFC MMA Жалгас Жумагулов Sports.ru - Казахстан Сергей Морозов Спорт Казахстана

Казахстанский боец UFC Сергей Морозов высказался о предстоящем поединке Жалгаса Жумагулова c бразильцем Фелипе Бунесом в UFC:

«Какие прогнозы? Жду победы я от Жалгаса — и всё. Не думаю, что отмены двух боёв скажутся на нем негативно. Жалгас — он как бы не молодой спортсмен, опытный же. Понимает, что это всё не просто так для него. Так что, думаю, наоборот – ещё лучше подойдёт».

17 июня Жумагулов (14-8) проведёт поединок с дебютантом лиги Бунесом (13-6) на турнире UFC Vegas 75.

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