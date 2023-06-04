Жумагулов о смене религии Морозовым: «Он из тех, кто размышляет. Пришел к этому по воле Всевышнего»

Теги UFC MMA Жалгас Жумагулов Sports.ru - Казахстан Сергей Морозов Спорт Казахстана

Жалгас Жумагулов рассказал о том, почему боец UFC Сергей Морозов решил сменить религию.

«Сейчас занимается своей семьей, детьми. Касательно его карьеры — не знаю… Начет этого сильно с ним не разговаривали, потому что никак не можем пересечься — я в Америке, он в Казахстане. Он давно шел к принятию ислама. Сколько лет дружим с ним, призывали. Он из тех, кто размышляет. Много размышлял, думал. Пришел к этому по воле Всевышнего — принял религию», — рассказал Жумагулов.

В начале года Морозов заявил о возможном завершении карьеры бойца. В UFC казахстанец идет на серии из двух побед.

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