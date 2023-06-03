Жумагулов о подготовке к бою в UFC: «Сильно не нагружаюсь»

Казахстанский боец UFC Жалгас Жумагулов рассказал о подготовке к поединку с бразильцем Фелипе Бунесом.

«Нагрузки? Да так сильно не нагружаюсь. В принципе, слушаю свое тело, слушаю тренера. Такого нет, чтобы я мог перепахать. А так — все хорошо», — сказал Жумагулов.

Бой Жумагулов – Бунес пройдет 17 июня на UFC Vegas 75.

Первый соперник Асу Алмабаева в UFC: четырежды дрался с противниками Жумагулова, а сейчас работает учителем в школе

«У меня есть цели в Alash Pride. Все услышите после боя». Нуржан Жолдыбай о бое в Кентау, подготовке с Кабдрахмановым и поединке Жумагулова в UFC

Красавица Фируза Шарипова: дерется в MMA между соревнованиями по боксу, а недавно чуть не попала в парламент Казахстана