Казахстанец Акимжан о дебюте в «Наше дело»: «Будет бомба»
Казахстанский боец ММА Жасулан Акимжан высказался о подготовке к дебюту в российской лиге «Наше Дело».
«Как-то так. 12 июня будет бомба», — написал он на своей странице в соцсети.
Поединок состоится 12 июня в Санкт-Петербурге, где Акимжан сразится с российским бойцом Амирланом Амировым.
Первый соперник Асу Алмабаева в UFC: четырежды дрался с противниками Жумагулова, а сейчас работает учителем в школе
«У меня есть цели в Alash Pride. Все услышите после боя». Нуржан Жолдыбай о бое в Кентау, подготовке с Кабдрахмановым и поединке Жумагулова в UFC
Красавица Фируза Шарипова: дерется в MMA между соревнованиями по боксу, а недавно чуть не попала в парламент Казахстана
Комментарии