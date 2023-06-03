Казахстанец Акимжан о дебюте в «Наше дело»: «Будет бомба»

Казахстанский боец ММА Жасулан Акимжан высказался о подготовке к дебюту в российской лиге «Наше Дело».

«Как-то так. 12 июня будет бомба», — написал он на своей странице в соцсети.

Поединок состоится 12 июня в Санкт-Петербурге, где Акимжан сразится с российским бойцом Амирланом Амировым.

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