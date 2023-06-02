Махно о бое с Хамитовым: «Это был бы громкий поединок»

Российский боец ММА Алексей Махно прокомментировал вероятность возможного боя с казахстанцем Куатом Хамитовым.

«Никаких личных счетов. Мы давно знакомы с Куатом, два ветерана этого вида спорта. У меня своя аудитория в России, у него в Казахстане. Это был бы качественный и громкий бой», — заявил боец.

Ранее Хамитов ответил согласием на предложение Махно о бое.

На счету 35-летнего Куата Хамитова 25 побед и семь поражений в ММА. 33-летний представитель России Алексей Махно одержал 26 побед и потерпел девять поражений в карьере.

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