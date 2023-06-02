Кабдулла о победе на турнире по панкратиону: «Чувствовал, что нахожусь в хороших кондициях»

Казахстанский боец ММА Али Кабдулла рассказал о победе на чемпионате страны по панкратиону. В финале его друг и оппонент Магомед Кабардиев отказался от поединка и отдал победу Али.

«Я планировал, если травм не будет, и в чемпионате Казахстана по панкратиону поучаствовать. И так как чувствовал, что нахожусь в хороших кондициях, решил сделать вот такой мини-челлендж. С Магомедом мы близкие друзья и тренируемся уже долгое время вместе. Но на ковре нам делить нечего», — объяснил боец.

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