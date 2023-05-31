Кабардиев не вышел на бой против одноклубника на чемпионате Казахстана по панкратиону

Боец ММА Магомед Кабардиев, проживающий семь лет в Казахстане, поделился деталями участия в чемпионате РК по панкратиону в Алматы, где он отдал победу своему другу Али Кабдулле.

«Провел три боя и четвертый в финале отдал своему одноклубнику Али Кабдулле. Результатом недоволен, я всегда хочу быть первым. Али — мой близкий друг, и я очень рад, что он выиграл. Как отдал? Да, на бой не вышел — это же мой одноклубник. Я заранее сказал, что драться с ним не будем, и вот он победитель. Так в микрофон и объявили. В целом, полезно было в плане подготовки. Чувствовалось, что еще не полностью восстановился после операции», — рассказал боец.

Недавно Кабардиев заявил, что планирует участвовать в финале Гран-при лиги «Наше Дело» летом.

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