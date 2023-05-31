Жумагулов о бое Рахмонов – Гастелум: «Сейчас это самый интересный вариант»

Боец UFC Жалгас Жумагулов прокомментировал возможный бой между Шавкатом Рахмоновым (17-0) и американцем Келвином Гастелумом (17-8).

«Гастелум в свое время очень сильным был. Но сейчас все эти удары сказываются — у него всегда были очень тяжелые бои. Так что, я думаю, для Шавката он в самый раз — удобный, думаю даже. Стоит или не стоит с ним проводить бой — не знаю. Вроде в UFC там все для Шавката заняты. Ему даже в данный момент не с кем драться.

Я думаю, с Гастелумом самый такой сейчас интересный вариант. Тем более, что он и за пояс дрался — как-никак, топ тоже. И последний бой свой недавно хорошо выиграл», — рассказал Жумагулов.

На прошлой неделе Рахмонов намекнул в соцсетях руководству UFC, что не прочь был бы провести бой с вернувшимся в полусредний дивизион Гастелумом.

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