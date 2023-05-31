Резников о Вартаняне: «Я считаю, что моя борьба на другом уровне»

Теги MMA Эдуард Вартанян ACA Sports.ru - Казахстан Артем Резников Спорт Казахстана

Казахстанский  боец смешанных единоборств Артем Резников прокомментировал заявление своего соперника Эдуарда Вартаняна и подчеркнул, что его нельзя недооценивать.

«Я считаю, что моя борьба на другом уровне. И акцент я во всех своих боях делаю на борьбу. Этот бой не исключение. Я слышал, что Эдуард Вартанян говорит, что он не видит опасности в моих навыках. Но где-то я это уже слышал, и слышал не раз. У меня десять побед кряду, несмотря на то, что я очень часто выхожу андердогом, но в конце все равно поднимают мою руку. Я уверен, что этот бой не будет исключением», — высказался Резников. 

На прошлой неделе Вартанян заявил, что делает акцент на партере и планирует завершить бой удушающим приемом «Север-Юг».

Бой между Резниковым и Вартаняном намечен на 16 июня в Сочи и станет частью финала Гран-при АСА.

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