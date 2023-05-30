Мири Садыгов о бое с Рафиковым в лиге «Наше дело»: «Буду навязывать свою игру»

Теги MMA Sports.ru - Казахстан Наше Дело Фаниль Рафиков Спорт Казахстана

Соперник казахстанского бойца Фаниля Рафикова (21-6) в лиге «Наше Дело» россиянин Мири Садыгов (7-4-1) прокомментировал предстоящий бой.

«Соперник хороший, опытный. Ждать от него можно ударку, может быть, и борьбу. Но я буду готов ко всем аспектам боя, буду навязывать свою игру», – заявил Садыгов. 

Поединок между Рафиковым и Садыговым состоится в Москве 1 июня. 

Елеусинов подал в суд на своих менеджеров: Данияр хочет перезапустить карьеру, но с боксера требуют 500 тыс. $ неустойки

Сестра Шавката Рахмонова в шаге от контракта с UFC: нокаутировала экс-чемпионку Naiza и обратилась к Дане Уайту

Новый соперник Жумагулова – Фелипе Бунес: дрался в Казахстане в карде с Резниковым, выиграл пояс американской лиги, тренируется с Сехудо

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий