Мири Садыгов о бое с Рафиковым в лиге «Наше дело»: «Буду навязывать свою игру»

Соперник казахстанского бойца Фаниля Рафикова (21-6) в лиге «Наше Дело» россиянин Мири Садыгов (7-4-1) прокомментировал предстоящий бой.

«Соперник хороший, опытный. Ждать от него можно ударку, может быть, и борьбу. Но я буду готов ко всем аспектам боя, буду навязывать свою игру», – заявил Садыгов.

Поединок между Рафиковым и Садыговым состоится в Москве 1 июня.

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