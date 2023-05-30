Жумагулов о следующем бое в UFC: «Все покажем в нем»

Теги UFC MMA Жалгас Жумагулов Sports.ru - Казахстан Спорт Казахстана

Казахстанский боец UFC Жалгас Жумагулов (14-8) рассказал о подготовке к бою на UFC Vegas 75 17 июня против бразильца Фелипе Бунеса (13-6), бывшего чемпиона LFA.

«Альхамдулиллях, у меня все хорошо. Тренируюсь, готовлюсь — форма хорошая. Сейчас потихоньку уже за десять дней начнется спад нагрузок. Сам жду своего боя. Все покажем в нем», — сказал Жумагулов.

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