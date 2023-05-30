Жумагулов о сопернике Алмабаева в UFC: «Главное на «лаки панч» от него не нарваться и все»

Казахстанский боец UFC Жалгас Жумагулов оценил дебютного соперника Асу Алмабаева в промоушне.

«По поводу соперника Асу — знаете, оппонент как бы неплохой. Он крупный, 57 кг. Высокий, рослый. Левшак — неудобный. Для меня, например, с левшаками легко работать, не знаю, как у Асу будет. Что могу сказать Асу? Просто нужно первый раунд с ним бегать постоянно, дать ему вымахаться — потому что знаю, что у его соперника с функционалкой проблемы. После второго раунда подсаживается. Так что первый раунд если побегает, поклинчует, поборется — потом оппонент выдохнется. Потому что он однораундовый боец. Так что самое главное на «лаки панч» от него не нарваться и все», — высказал Legalbet.kz мнение файтер.

В первом своем бою в UFC Алмабаев (17-2) встретится с бойцом из Ямайки Оде Осборном (12-5).

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