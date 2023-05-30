Сергей Морозов: «Я отдыхаю, семьей занимаюсь»

Казахстанский боец UFC Сергей Морозов (18-5) рассказал о планах по завершению карьеры.

«Нет-нет, у меня пока ничего не прояснилось. Я отдыхаю, семьей занимаюсь — у меня домашние моменты. Домашними, семейными делами занят. Я очень много в последнее время тренировался, отдыхал, в стране мало находился. А когда находился, занимался не семьей», – рассказал Морозов.

Ранее менеджер Саят Абдрахманов заявлял, что Морозов может завершить карьеру в MMA.

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