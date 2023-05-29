Даурен Ермеков про Шамилова: «Он выиграл у моих друзей, теперь остался я»

Казахстанский боец ММА Даурен Ермеков рассказал о предстоящем поединке за пояса Naiza и Ural FC с Русланом Шамиловым:

«У меня всё хорошо. Готовимся. Руслан Шамилов выиграл у моих друзей Мурада Абдурахманова и Имрана Тайсултанова, и теперь остался я — единственный средневес в Казахстане. Те, кто побеждали Шамилова, показали его слабые стороны. Готовлюсь к предстоящему бою в Грозном. Последние два года я тренируюсь именно здесь».

23 июня в Алматы Даурен Ермеков должен встретиться с россиянином Русланом Шамиловым на совместном турнире Naiza и Ural FC. Бойцы сразятся за чемпионские пояса обеих лиг.

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