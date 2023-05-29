Али Кабдулла: «Как приедем в Таиланд, начнем переговоры с ONE»

Теги MMA ONE Championship Sports.ru - Казахстан Али Кабдулла Спорт Казахстана

Казахстанский боец ММА Али Кабдулла рассказал о возможном подписании контракта с ONE FC после двух побед в отборочном турнире ONE Lumpinee.

«Сейчас только приехал в Казахстан. Чуть отдохну. И когда поеду в Таиланд, там уже буду встречаться и по этому поводу разговаривать. Ну, я думаю, прогресс в любом случае есть, и намёки для основной лиги тоже. Там уже, как приедем, начнём переговоры», — сказал боец.

27 мая в Бангкоке Али Кабдулла нокаутировал в третьем раунде представителя Бразилии Ричарда Годоя. 

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