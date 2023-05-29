Али Кабдулла: «Как приедем в Таиланд, начнем переговоры с ONE»

Казахстанский боец ММА Али Кабдулла рассказал о возможном подписании контракта с ONE FC после двух побед в отборочном турнире ONE Lumpinee.

«Сейчас только приехал в Казахстан. Чуть отдохну. И когда поеду в Таиланд, там уже буду встречаться и по этому поводу разговаривать. Ну, я думаю, прогресс в любом случае есть, и намёки для основной лиги тоже. Там уже, как приедем, начнём переговоры», — сказал боец.

27 мая в Бангкоке Али Кабдулла нокаутировал в третьем раунде представителя Бразилии Ричарда Годоя.

Елеусинов подал в суд на своих менеджеров: Данияр хочет перезапустить карьеру, но с боксера требуют 500 тыс. $ неустойки

Сестра Шавката Рахмонова в шаге от контракта с UFC: нокаутировала экс-чемпионку Naiza и обратилась к Дане Уайту

Новый соперник Жумагулова – Фелипе Бунес: дрался в Казахстане в карде с Резниковым, выиграл пояс американской лиги, тренируется с Сехудо