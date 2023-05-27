Сестра Шавката Рахмонова обратилась к президенту UFC

Сестра казахстанского бойца UFC Шавката Рахмонова Сора обратилась к президенту лиги Дане Уайту после победы на турнире Naiza FC 51 в Алматы.

«UFC?», — коротко написала Рахмонова на своей странице в соцсети, отметив Уайта.

26 мая Рахмонова одержала победу над россиянкой Валерией Карыгиной, чемпионкой промоушена в минимальном весе. Бой завершился техническим нокаутом во втором раунде.

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