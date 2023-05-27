Бикрев о реванше за титул с Гойти Дазаевым: «Ничего нового в своих боях не показал»

Российский боец ММА Дмитрий Бикрев, действующий чемпион AMC Fight Nights Global в полусреднем весе, рассказал, чего ждет от реванша за пояс с казахстанцем Гойти Дазаевым 24 июня в Москве.

«Гойти ничего нового в своих боях не показал после поединка со мной. Думаю, что просто тактику попробует поменять и больше бороться», — заявил боец.

Бикрев обладает чемпионским титулом с 2019 года. Первый бой за пояс с Дазаевым прошел 11 апреля 2021 года в Москве. Казахстанец сломал палец в первом раунде и проиграл техническим нокаутом.

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