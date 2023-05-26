Мырзагали Айтжанов о подготовке сборной: «Особое внимание следует уделить медицине»

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Главный тренер сборной Казахстана по боксу Мырзагали Айтжанов поделился планами команды на будущее и рассказал о подготовке к ближайшим соревнованиям.

«Впереди летние Азиатские игры в Китае. Олимпийские лицензии будут разыгрываться на этом соревновании. Для того, чтобы получить много лицензий, необходимо активизировать работу. Особое внимание следует уделить медицине. Потому что без нее далеко не уедешь. Мы это видели», – цитирует Айтжанова Bassport.kz.

Учебно-тренировочные сборы начнутся 12 июня в Астане. Команда планирует провести совместные тренировочные сборы с национальными сборными Японии, Филиппин и Бразилии. По результатам этих тренировок будут определены спортсмены, которые представят Казахстан на Азиатских играх.

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