Бикрев о бое с Дазаевым: «Мне этот бой не принципиален»

Теги MMA AMC Fight Nights Дмитрий Бикрев Sports.ru - Казахстан Гойти Дазаев Спорт Казахстана

Российский боец ММА Дмитрий Бикрев, действующий чемпион AMC Fight Nights Global в полусреднем весе, высказался о предстоящем поединке против казахстанца Гойти Дазаева:

«Вообще не принципиален этот бой! В первом поединке уже точки все над i расставил. Просто вы болеете за земелю, поэтому такое отношение. Мне вообще абсолютно ровно на него и на Казахстан. Никакой вражды или еще чего-то там нет. Бой и бой — ничего больше не скажу на этот счёт».

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