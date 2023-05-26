Алиби Идрис о возможном бое с Асатряном: «Если лига сделает этот бой, это меня мотивирует»

Бывший чемпион Naiza FC Алиби Идрис (7-0) высказался о возможном поединке против россиянина Вартана Асатряна (25-9):

«Да, Карабала [президент Naiza FC] в интервью сказал, что в конце года хочет такой бой — чемпион против чемпиона. Если они сделают этот бой, для меня он, конечно, будет интересен, мотивирует — потому что этот боец выиграл у двух наших казахов: Армана Ашимова и Жалгаса Жумагулова. Помимо этого, завоевал пояс Fight Nights и в рейтинге хорошо стоит.

Для меня это большой бой. Если они сделают это — погнали. Я готов, я заряжен».

Президент Naiza FC Нурбек Карабала заявил, что к концу 2023 года в организации планируют провести поединок между Идрисом и экс-чемпионом AMC Fight Nights Асатряном.

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