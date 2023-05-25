Гойти Дазаев о бое против Бикрева: «Поеду готовиться в Грозный, там проведу и весогонку»

Теги MMA AMC Fight Nights Sports.ru - Казахстан Гойти Дазаев Спорт Казахстана

Казахстанский боец ММА Гойти Дазаев рассказал о ближайшем поединке:

«24 июня будем драться за титул с Дмитрием Бикревым. Реванш. Скорее всего, поеду в Грозный — буду готовиться, там и весогонку тоже проведу. Дальше — в Москву на бой. Уже на этой неделе уеду, через пару дней».

Бойцы проведут поединок за принадлежащий Бикрёву пояс чемпиона AMC Fight Nights.

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