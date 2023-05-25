Василий Жиров рассказал о церемонии включения в Зал славы боевых искусств США

Экс-чемпион мира по версии IBF в первом тяжелом весе Василий Жиров рассказал о подробностях церемонии включения в Зал славы боевых искусств США.

«Церемония проводилась по всем боевым искусствам, и там были несколько боксеров из Соединенных Штатов и я. Формулировка, с которой меня включили в Зал славы, звучала так: «За высокие достижения в профессиональной карьере боевых искусств»», — рассказал Жиров.

Василий Жиров – олимпийский чемпион 1996 года, обладатель Кубка Вэла Баркера и экс-чемпион IBF в первом тяжелом весе.

На счету Жирова 38 побед, три поражения и ничья в профессиональной карьере.

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