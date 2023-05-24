Вартанян: «Резников точно не будет строить тактику на приеме «Север-Юг»

Российский боец ММА Эдуард Вартанян высказался о фирменном удушающем приеме казахстанца Артема Резникова.

«Это его фирменный прием, он очень силовой и энергозатратный. Я думаю, Резников точно не будет строить на этом приеме свою тактику», — заявил Вартанян.

Поединок Резникова и Вартаняна пройдет 16 июня в Сочи на турнире ACA 159 в финале Гран-при ACA в легком весе.

Бросил ММА, был отчислен из универа из-за пропусков, а теперь рвется на Олимпиаду. История 19-летнего Санжара Ташкенбая

У казахстанских боксеров рекордные призовые на ЧМ: получили премии на уровне олимпийских чемпионов, а двум спортсменам подарили квартиры

Новый соперник Жумагулова – Фелипе Бунес: дрался в Казахстане в карде с Резниковым, выиграл пояс американской лиги, тренируется с Сехудо