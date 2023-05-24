Вартанян: «Резников точно не будет строить тактику на приеме «Север-Юг»
Российский боец ММА Эдуард Вартанян высказался о фирменном удушающем приеме казахстанца Артема Резникова.
«Это его фирменный прием, он очень силовой и энергозатратный. Я думаю, Резников точно не будет строить на этом приеме свою тактику», — заявил Вартанян.
Поединок Резникова и Вартаняна пройдет 16 июня в Сочи на турнире ACA 159 в финале Гран-при ACA в легком весе.
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