Вартанян: «Резников точно не будет строить тактику на приеме «Север-Юг»

Теги MMA Эдуард Вартанян ACA Sports.ru - Казахстан Артем Резников Спорт Казахстана

Российский боец ММА Эдуард Вартанян высказался о фирменном удушающем приеме казахстанца Артема Резникова.

«Это его фирменный прием, он очень силовой и энергозатратный. Я думаю, Резников точно не будет строить на этом приеме свою тактику», — заявил Вартанян.

Поединок Резникова и Вартаняна пройдет 16 июня в Сочи на турнире ACA 159 в финале Гран-при ACA в легком весе.

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