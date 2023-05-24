Багдат Жубаныш о бое с Сагыном: «Принципиальный соперник? Нет, мне просто нужен пояс»

Теги MMA Sports.ru - Казахстан Naiza Fighting Championship Казбек Сагын Спорт Казахстана

Казахстанский боец NAIZA, трехкратный чемпион мира по ММА Багдат Жубаныш поделился ожиданиями от противостояния против Казбека Сагына:

«Бой должен состояться через месяц, но мы знали о нём заранее. Сразу после Рамадана начали подготовку. Поединок будет за чемпионский пояс Naiza, которым владеет соперник, ин ша Аллах. Принципиальный ли для меня оппонент Казбек Сагын? Нет. Просто пояс нужен — и всё»

Бойцы встречались между собой в финале ЧМ по ММА, тогда по очкам победу одержал Багдат.

Бросил ММА, был отчислен из универа из-за пропусков, а теперь рвется на Олимпиаду. История 19-летнего Санжара Ташкенбая

У казахстанских боксеров рекордные призовые на ЧМ: получили премии на уровне олимпийских чемпионов, а двум спортсменам подарили квартиры

Новый соперник Жумагулова – Фелипе Бунес: дрался в Казахстане в карде с Резниковым, выиграл пояс американской лиги, тренируется с Сехудо

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий