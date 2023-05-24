Багдат Жубаныш о бое с Сагыном: «Принципиальный соперник? Нет, мне просто нужен пояс»
Казахстанский боец NAIZA, трехкратный чемпион мира по ММА Багдат Жубаныш поделился ожиданиями от противостояния против Казбека Сагына:
«Бой должен состояться через месяц, но мы знали о нём заранее. Сразу после Рамадана начали подготовку. Поединок будет за чемпионский пояс Naiza, которым владеет соперник, ин ша Аллах. Принципиальный ли для меня оппонент Казбек Сагын? Нет. Просто пояс нужен — и всё»
Бойцы встречались между собой в финале ЧМ по ММА, тогда по очкам победу одержал Багдат.
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