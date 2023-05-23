Резников о словах Вартаняна про «Север-Юг»: «Я не рассчитываю только на один прием, у меня были разные победы»

Теги MMA Эдуард Вартанян ACA Sports.ru - Казахстан Артем Резников Спорт Казахстана

 Казахстанский боец ММА Артем Резников ответил на слова Эдуарда Вартаняна, который заявил, что «сделает всё», чтобы Резников не вышел с ним в бою на прием «Север-Юг»:

«Ну, он заявил, что сделает все — это разные вещи. Не заявил же, что я не сделаю «Север-юг» — сказал, что сделает все, чтобы я его не сделал. Каждый боец выходит — и хочет сделать всё, чтобы не попасться на этот прием.

Я не все бои выиграл «Север-югом» — у меня были и победы по очкам, удушением сзади, добиванием… То есть, я не рассчитываю только на один прием»

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