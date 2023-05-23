Артем Резников про UFC: «Самая сильная лига, но не скажу, что там сильные бойцы»

Казахстанский боец АСА Артем Резников высказался об уровне бойцов UFC:

«Ну, да — это самая сильная лига. Но не скажу, что там самые сильные бойцы, ведь есть конкуренты UFC. Если бы объединить четыре лиги — UFC, Bellator, АСА и PFL, — тогда бы можно было сказать, кто там самый сильный боец. Но да: UFC — одна из самых хороших, дорогих лиг, и, конечно, каждый боец хотел бы там попробовать свои силы.

Я бы тоже был не против выступить в UFC, подписать контракт, но тоже — смотря сколько они предложат. Я хорошо зарабатываю, и если мне предложат стандартный контракт (10+10 предлагают бойцам всем), то такие деньги, конечно, мне не интересны. Мне 31 год, я сейчас хорошо зарабатываю, и хочу заработать. Мне осталось выступать лет шесть-семь, и от UFC, если начинать с 10+10, я бы отказался, конечно»

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