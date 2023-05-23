Кабардиев про участие в ЧРК по панкратиону: «Это один из этапов восстановления после операции:

Чемпион NAIZА Магомед Кабардиев рассказало выступлении на чемпионате Казахстана по панкратиону в Алматы:

«Это один из этапов восстановления после операции. Он больше как первая глава в моей подготовке на будущие бои».

Чемпионат Казахстана по панкратиону стартует в Алматы 27 мая.

Перенесший операцию по удалению аппендицита Кабардиев планирует участвовать в финале Гран-при лиги «Наше Дело» в июне или июле. А осенью по планам лиги NAIZA у Кабардиева будет защита титула в поединке с Нариманом Аббасовым.

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