Нурберген Шарипов о следующем бое: «Лучше бои, чем простой»

Теги MMA Sports.ru - Казахстан Нурберген Шарипов OCTAGON Спорт Казахстана

Казахстанский боец ММА Нурберген Шарипов поделился мнением о своем следующем поединке:

«Если честно, я его бои не смотрю. Когда мне дают оппонента, я не смотрю его поединки.

До этого египтянина были другие варианты, но те бойцы отказали. Лучше бои, чем простой».

27 мая на турнире OCTAGON 45 в Алматы Шарипов проведёт поединок против Ахмеда Эль-Гариба из Египта.

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