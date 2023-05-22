Нурберген Шарипов о следующем бое: «Лучше бои, чем простой»

Казахстанский боец ММА Нурберген Шарипов поделился мнением о своем следующем поединке:

«Если честно, я его бои не смотрю. Когда мне дают оппонента, я не смотрю его поединки.

До этого египтянина были другие варианты, но те бойцы отказали. Лучше бои, чем простой».

27 мая на турнире OCTAGON 45 в Алматы Шарипов проведёт поединок против Ахмеда Эль-Гариба из Египта.

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