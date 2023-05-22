Нурбек Кабдрахманов о подготовке к бою против корейца Ли: «Остались последние штрихи»

Казахстанский боец ММА Нурбек Кабдрахманов рассказал о подготовке к предстоящему поединку на турнире Naiza:

«Относительно моего боя — у меня всё в порядке. Сейчас последние штрихи остались — согнать вес, хорошо восстановиться. И — вперёд, в бой».

26 мая на турнире Naiza FC Кабдрахманов (7-2), представляющий бойцовский клуб «Еркин Куш», проведёт поединок против южнокорейского файтера Кюн Себ Ли (5-3-1).

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