Нурбек Кабдрахманов: «Жумагулов должен удосрочить Бунеса»

Казахстанский боец ММА Нурбек Кабдрахманов, занимавшийся вместе с Жалгасом Жумагуловым в США в зале АТТ прокомментировал предстоящий поединок соотечественника против бразильца Фелипе Бунеса.

«Что касается Бунеса — у Жалгаса было очень много стилистически разных соперников. Бунес — очередной из них, который ничем, я думаю, особым не отличается.

Из его сильных сторон я бы отметил джиу-джитсу, как и у всех бразильцев. По поводу исхода боя — думаю, Жалгас должен удосрочить его», — сказал Кабдрахманов.

Жумагулов и Бунес, по информации инсайдеров, проведут поединок 17 июня на турнире UFC Vegas 75.

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