Ермеков рассказал о гонораре за чемпионский бой в двух лигах

Казахстанский боец ММА Даурен Ермеков рассказалот какой из организаций получит гонорар за объединительный бой на совместном турнире Naiza и Ural FC.

«Я же со стороны Ural FC, поэтому мне платит только эта организация»

23 июня в Алматы Даурен Ермеков встретится с россиянином Русланом Шамиловым на совместном турнире Naiza и Ural FC. Бойцы сразятся за чемпионские пояса обеих лиг.

Бросил ММА, был отчислен из универа из-за пропусков, а теперь рвется на Олимпиаду. История 19-летнего Санжара Ташкенбая

У казахстанских боксеров рекордные призовые на ЧМ: получили премии на уровне олимпийских чемпионов, а двум спортсменам подарили квартиры

Новый соперник Жумагулова – Фелипе Бунес: дрался в Казахстане в карде с Резниковым, выиграл пояс американской лиги, тренируется с Сехудо