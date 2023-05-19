Веретенников о дате следующего боя: «Август. Имя соперника пока не известно»

Теги MMA Sports.ru - Казахстан Николай Веретенников Спорт Казахстана

Боец ММА из Казахстана Николай Веретенников рассказал о дате следующего поединка:

«Вышел в полуфинал Гран-при UFL, теперь следующий бой состоится в августе. Имя соперника по нему пока не известно. Но ближе ко времени проведения поединка я опубликую всю информацию».

14 мая Веретенников победил бывшего бойца Bellator Демаркеса Джонсона удушающим приемом во втором раунде.

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