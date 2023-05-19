Асу Алмабаев о сборах в Осетии: «Акцент на вольную борьбу»

Казахстанский боец ММА Асу Алмабаев рассказал о подготовке к дебютному бою в UFC:

«Находимся в Северной Осетии на сборах. До конца месяца. Перед боем в Америку поедем — там будем на сборах. Всю информацию о первом поединке в UFC скоро объявим. Здесь нас восемь человек из Казахстана — тренер и семеро бойцов.

В основном, работаем с борцами, бывает, что и боксу уделяем внимание. В пятницу спарринг вот будет. Но, в основном — акцент на борьбу вольную»

Дебютный поединок Алмабаева в UFC пойдёт 1 июля, фамилия соперника пока не известна.

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